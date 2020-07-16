Rus turist beş ayda 3 milyonu aşar

Turizmcilerin beklediği müjdeli haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile pandemi nedeniyle ara verilen uçuşların dün yeniden başlatmak için mutabık kalındığını açıkladı. Her iki ülkede resmi izinlerin yayımlanmasıyla birlikte turist hareketi de başlayacak. Türk turizminin en büyük pazarlarından biri olan Rusya'nın yeniden açılmasıyla birlikte pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren sektör de nefes alacak.Rus turist yoğunluğunun ağustosta başlayacağını belirten turizmciler, sezonun ekim-kasıma uzayacağını vurguluyor. Bir aksilik oluşmaması durumunda, önümüzdeki 5 aylık dönemde geçen yılın aynı döneminde gelen Rus turist sayısının yakalanacağını aktaran tur operatörleri, "Bu rakamları yakalayabilmemiz için açılacak otel sayısı önemli" diyor. Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2019 Ağustos-Aralık aylarında Rusya'dan 3 milyon 265 bin turist gelmişti.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açılamanın sektörde heyecan yarattığını söyledi. Konuyla ilgili resmi kararın yayımlanmasını beklediklerini anlatan Çorabatır, "Otellerimiz turistleri ağırlamak için bütün hazırlıkları tamamladı, tedbirleri aldı. Gelecek talepler doğrultusunda yeni oteller de kapılarını açar. Tüm dünyadan misafirleri ağırlamaya hazırız" dedi.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, Rusya ile uçuşların başlatılacak olmasının çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Ülkemizin en çok turist ağırladığı pazar olan Rusya, sektörümüz açısından stratejik bir önem taşıyor. Başta Akdeniz ve Ege bölgelerimiz olmak üzere Rusya ülke turizmimizin gelişimi açısından lokomotif görevi görüyor" şeklinde konuştu.Rusya'nın önde gelen tur operatörlerinden Anex Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, "Biz uçuşların başlayacağını öngörerek 25 Temmuz için hazırlık yaptık. İlk charter seferini bu tarih için planladık" dedi. Koçkar, söz konusu turist kafilesinin kıştan tatilinin satın alan ve bekleyen Ruslar olduğunu kaydetti. Ukrayna'dan da turist hareketinin başladığına dikkat çeken Koçkar, şunları anlattı: "Şu anda Türkiye'ye yoğun bir talep var. Benzer hareketin Rusya'dan da oluşacağını düşünüyoruz. Ancak burada kritik olan nokta oteller... Eğer otellerin bir kısmı daha açılır ve pandemi nedeniyle olağanüstü bir durum yaşanmazsa önümüzdeki 5 aylık dönemde geçen yılın rakamlarını yakalarız, hatta geçebiliriz. Çünkü sezon ekim-kasıma sarkacak gibi görünüyor."Salgın sebebiyle durdurulan yurtdışı uçuşları 11 Haziran itibarıyla yeniden başlatıldı. 31 ülkeyle karşılıklı sefer düzenleyen Türkiye, Rusya'nın da eklenmesiyle bu sayısı 32'ye çıkaracak. Ulaştırma Bakanlığı, 20 ülkeyle de görüşmelerini sürdürüyor.İngiliz turistlerin en fazla tercih ettiği Muğla'da turizm sektörü, yeni dönemde bölgeye gelecek İngiltere pazarından umutlu. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Kovid- 19 nedeniyle durdurulan dış hat seferlerinin 21 Haziran'da kademeli başladığını hatırlattı. İrlanda, İsviçre, Almanya ve İngiltere'den 1 Temmuz'dan itibaren Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferleriyle turistlerin Dalaman'a geldiğini vurgulayan Güldoğan, "Azur Air Ukraine Havayollarına ait uçak ile Dalaman Havalimanına ilk charter sefer gerçekleşti. İngiltere'den Türkiye'ye paket turların önünün açılmasıyla uçuş sayılarında artış oldu" dedi. Güldoğan, temmuz ayı içinde İngiltere, Ukrayna, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Lübnan'dan 168 sefer beklendiğini dile getirdi.