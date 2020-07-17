İkinci el araçlarda 'Opsiyon' oyunu! 2. el araç fiyatları neden artıyor?

"2019 YILINDA SATILAN İKİNCİ EL ARAÇLAR 7 MİLYON CİVARINDA"

Fiyatları düşürmeye çalıştıklarını belirten Ertemel, "İkinci el otomobil alacaklar, bunu galeriler veya güvenilir firmalar tarafından yapsınlar. Bu işi meslek edinip fiyatları artıranların tespit edilmesi gerekiyor. Fiyatı yüksek gösterip opsiyonlanmıştır diye yazıp alıcıları o fiyata ikna ediyorlar. Mesleği araç alım satım olmayanlar, bizim işimizi yaptıkları için fiyatlar yüksek. Maliye Bakanlığının bu konuya el atması gerekiyor. 2019 yılında satılan ikinci el araçların 7 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz. İnternet ortamından yapılan satışları kayıtsız yapılıyor. Bu durumun önüne geçmek istiyoruz. Satışlar güvenli olsun" diye konuştu.