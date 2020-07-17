Son dakika | Şikayet üzerine harekete geçildi! Markette indirim oyununa son

İSPATI REKLAM VEREN ŞİRKETE AİT

Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerekmekte olup, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı da reklam veren kuruluşa ait bulunuyor. Yapılan incelemelerde genellikle firmaların bu hükme aykırı davrandığı indirimin miktarını hesaplarken gerçekte hiç olmayan fiyatları veya ürünün piyasaya ilk satışa sunulduğu fiyatı baz aldıkları görülüyor. Reklam Kurulu aykırı davranan firmalara reklamın yayınlandığı mecraya göre 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uyguluyor.



İŞTE MARKETLERİN İNDİRİM YALANLARI

İndirimler reel olmayan yüksek fiyatlar üzerinden yapılıyor

İndirimin kapsadığı ürünlerle ilgili muğlak ifadeler kullanılması

İndirimin başlangıç ve bitiş tarihi belirsizliği

İnternet sitelerinde tanıtımı yapılan ürünün stokta kalmaması



