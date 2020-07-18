On binlerce ürün buhar olup uçmuş! Büyük vurgun ortaya çıktı

Milli Emlak Müdürü F. E. ile yedi emin deposu sahibi S. K. V. dahil 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan Davut Ö. ile İlhan V. arasında para ilişkisi olduğu, depo ihalesine ilişkin gizli bilgilerin paylaşıldığı iddiasının da yer aldığı şikâyet sonrası şüpheliler hakkında teknik takip kararı alındı.

İKİCİ DEPO PARAVAN

Polis, 3 Temmuz günü yaptığı baskınlarda şüphelilerin evleri yanı sıra iki depoda da arama yaptı. Anılan depolardan biri Esenyurt'ta, diğeri ise Arnavutköy Ömerli'de bulunuyordu. Esenyurt'taki depo, S. K. V.'ye ait, Arnavutköy Ömerli'deki depo ise eşi İlhan V.'ye aitti. Geçen yıl sonunda yapılan ihaleyi S. K. V.'ye ait VRL Plastik firması kazanmış, Milli Emlak ile sözleşme imzalamıştı. İstanbul'da ele geçirilen sahte ürünlerin de Esenyurt'taki depoya konulması gerekiyordu.