Meslek seçimi yapacaklar dikkat! 26 bin lira maaşla işe başlıyorlar

YÜKSEK MAAŞLARLA İŞ BULUYORLAR

Öğrencilerin, dünyada revaçta olan bir mesleğe sahip olduklarını ve yüksek maaşlarla iş bulma şanslarının yüksek olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Pilot adaylarında aranan özelliklerin başında çok sağlıklı olmaları gerekiyor. Ayrıca temel matematik, fizik ve beşeri bilimleri de iyi bilmesi gerekiyor. Bu zorlu sürecin ardından öğrenciler, havayollarında 3 bin 400 euro maaşla işe başlıyorlar ve 12 bin euroya kadar çıkabiliyorlar. Bunlar pilotların normal maaşları. Fazla mesai, kıtalararası uçuşlar, yatıya kalma gibi ekstralarla 5-6 bin euro gibi fazladan gelirleri de olabiliyor. Pilotluğa ilgi de son 10 yılda yüzde 50-60'lık bir artış var. Türkiye'deki yabancı pilot popülasyonunun yüksek olmasının etkisi büyük. Gençlerimiz de bu sektörde iş bulma şansının çok olduğunu bilerek bu işe yöneliyor."

