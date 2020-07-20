Son dakika | Büyük gün geldi! 'Fatih' gemisi ilk sondaja başladı

Son dakika haberi... Türkiye, Doğu Akdeniz'den sonra Karadeniz'de de resmen petrol ve doğal-gaz arama çalışmalarına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" dedi.

"VARSA MUTLAKA BULACAĞIZ"

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin "Varsa mutlaka bulacağız." ifadesini kullandı.

LOKASYON TUNA-1

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını kaydeden Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı." bilgisini paylaştı.

Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.