Son dakika | Büyük gün geldi! 'Fatih' gemisi ilk sondaja başladı

Son dakika haberi... Türkiye, Doğu Akdeniz'den sonra Karadeniz'de de resmen petrol ve doğal-gaz arama çalışmalarına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" dedi.
"VARSA MUTLAKA BULACAĞIZ"
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin "Varsa mutlaka bulacağız." ifadesini kullandı.
Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) July 20, 2020
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız.
"Varsa mutlaka bulacağız."#FatihKaradenizde pic.twitter.com/3E3JmY7B3C
LOKASYON TUNA-1
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını kaydeden Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı." bilgisini paylaştı.
Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.