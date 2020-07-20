Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Büyük gün geldi! 'Fatih' gemisi ilk sondaja başladı

Son dakika | Büyük gün geldi! 'Fatih' gemisi ilk sondaja başladı

Son dakika haberi: ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'Fatih' gemisinin 'deki görevine başladığını duyurdu. Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 11:12 Son Güncelleme: 20.7.2020 11:27 ABONE OL
Son dakika | Büyük gün geldi! 'Fatih' gemisi ilk sondaja başladı

Son dakika haberi... Türkiye, Doğu Akdeniz'den sonra Karadeniz'de de resmen petrol ve doğal-gaz arama çalışmalarına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" dedi.

"VARSA MUTLAKA BULACAĞIZ"

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin "Varsa mutlaka bulacağız." ifadesini kullandı.

LOKASYON TUNA-1

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını kaydeden Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı." bilgisini paylaştı.

Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.

Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon Limanı’na yanaştı! İlk sondaj tarihi belli oldu
Türkiye’nin gururu Fatih Sondaj Gemisi enerjide yeni bir çağ açacak

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Büyük gün geldi! 'Fatih' gemisi ilk sondaja başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA