Son dakika: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? 2020 Temmuz emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Kurban bayramının gelmesine oldukça kısa bir süre kaldı. Her iki dini bayram öncesinde, 12 milyondan fazla emekliye bayram ikramiyeleri ödemeleri yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarafından bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklama yapılmasının ardından konuyla ilgili son dakika gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…