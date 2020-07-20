Son dakika: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? 2020 Temmuz emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

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: bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? 2020 Temmuz emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Türkiye’de milyonlarca , kurban bayramı öncesi verilecek olan ikramiyelerle ilgili araştırmaları gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ikramiyelerin Temmuz ayında hesaplara yatacağını belirtmişti. Durum böyle olunca, gün içerisinde sıklıkla ‘ hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?’ soruları araştırılmaya başlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 07:42 Son Güncelleme: 20.7.2020 07:42 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Kurban bayramının gelmesine oldukça kısa bir süre kaldı. Her iki dini bayram öncesinde, 12 milyondan fazla emekliye bayram ikramiyeleri ödemeleri yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarafından bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklama yapılmasının ardından konuyla ilgili gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Peki, bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son Dakika Haberi: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

İkramiyeler zamlı aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

Son Dakika Haberi: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.

Son Dakika Haberi: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

Son Dakika Haberi: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
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Son dakika: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? 2020 Temmuz emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
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