Bakan Albayrak: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız, hep çalışacağız!

Berat Albayrak twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi:



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız. Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.