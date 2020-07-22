İstikbal’e Devrim Erbil imzası

TasarrufMevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki İstikbal, sanatla mobilyayı bir araya getiren özel bir koleksiyona imza attı. Ressam Devrim Erbil'in İstanbul manzaraları, İstikbal'in tasarımlarıyla 'İstikbal Sanat Koleksiyonu'da bir araya getirildi. İstanbul By Devrim Erbil koleksiyonunun tanıtımında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketlerin büyümesini sadece finansal rakamlarla değil, kültür-sanat, tarih, spor gibi birçok alanda projeler üretmek veya mevcut projelere destek olmalarıyla da değerlendirmek gerektiğini söyledi.Gülal, şöyle konuştu: "An itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var, bunların öz kaynak büyüklüğü 26 milyar, aktif büyüklükleri de 61.2 milyar TL seviyesinde, istihdam sayımız 40 bin 684. Devraldığımız andan itibaren bu şirketlere milli servet gözüyle bakmaya başladık. Elimizdeki yapının bütçe imkânları ölçüsünde, sosyal, sportif, sanatsal, kültürel, birçok etkinliğe katkı sağlayarak, önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getirmiş oluyoruz. Çok önemli bir çalışmamız daha var. Ayasofya'yı önümüzdeki cuma itibarıyla ibadete açacağız. Bu süreçte bizim de Erciyes Anadolu Holding olarak, küçük bir sürprizimiz var" diye konuştu. İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ise "Mobilyanın öncü markası olarak tasarım ve sanatın hayata değer katan zenginliğini mobilyalarımızla buluşturmaya karar verdik" dedi.