Mayında ithalatı durduran hamle

Savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkaran Türkiye, operasyonlarda destan yazan Mehmetçiğin elini milli silahlarla güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin bu alandaki son hamlesi ise askerimizi mayınlardan koruyan imha makinesinde dışa bağımlılığı azaltacak proje oldu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan 27 askeri fabrika ve 3 askeri tersanenin imkân ve kabiliyetlerini kullanarak ekonomiye katkıda bulunmak ve milli tesislerle dünya çapında savunma sanayisine hizmet etmek amacıyla kurulan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), kamu ve özel sektör işbirliğiyle iki yıldır üzerinde çalışılan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nı geliştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kayserili Avrasya Forklift işbirliğiyle geliştirilen makine, bu güne kadar bu araçları ABD, Slovakya ve İtalya'dan alan Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını bitirecek.SABAH'ın edindiği bilgilere göre, mayın arama ve imha makinası test aşamalarını geçti. Teçhizat önümüzdeki günlerde saha testlerine girecek. Mayın arama ve imha makinasının mekanik kısmının tasarımını Kayseri'de bulunan Avrasya Forklift yaptı. Elektronik kısmının ise Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde geliştirildiği öğrenildi.UZAKTAN kumandayla çalışacak aracın ağırlığı 12.5 ton olacak. Üzerindeki kamera sistemiyle uzaktan kumandayla çalışacak. Boyu 6.6 metre. Arka genişliği 1.6, ön genişliği 2.3 metre olan aracın gövdesi ise Armoks 500T olarak yapıldı. Mayın tarama genişliği 1.7 metre olacak aracın en önemli özelliği ise can güvenliğini tam olarak sağlaması. İçinde personel olmadığı için rahatlıkla kullanılabilen ve personel kaybı riski yaşatmayan araç, halen sayılı ülkeler tarafından üretiliyor. Bu cihazların savaş döneminde satın alınmasının zor olduğunu söyleyen uzmanlar, "Aramızın çok iyi olduğu hatta ortak savunma sanayi üretimi yaptığımız ülkeler bazı durumlarda istediğimiz araçları vermeyebiliyor. Bu nedenle yerli ve milli üretimin önemi çok büyük. Bu tam bağımsızlığımızı güçlendiren önemli aşamalardan biri olacak" dedi.