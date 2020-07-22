Ucuz kredi beyaz eşyada yüzleri güldürdü

Faizlerin düşmesinin ardından konut satışlarının artması ve kamu bankalarının başlattığı kampanyalar beyaz eşya sektörünün yüzünü güldürdü. Nisan ve mayısta pandemi etkisiyle daralan beyaz eşya sektörü, haziranda yükselişe geçti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verilerine göre, haziranda altı ana ürün bazında iç satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 816 bin 73 adet olurken, ihracat ise 1.7 milyon adetle yatay seyretti. Üretim ise yüzde 25 artışla 2.56 milyon oldu. İç satışlar ise yılın ilk altı ayında yüzde 4 artışla 3.6 milyon adet, ihracat ise yüzde 14 düşüşle 8.7 milyon adet olarak gerçekleşti. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, haziranda iç pazarda gözlenen iyileşmede hükümetin attığı adımların etkisinin hissedildiğini belirtti.