Evde bakım ücreti 1.544 liraya çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de 24 lira olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 liraya çıkardıklarını söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 568 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 852 liraya yükseldiğini bildirdi.Temmuz ayı ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplamda 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini ifade eden Bakan Selçuk, 2020'de yapılan ödemelerin ise toplamda 12 milyar liraya ulaşacağını kaydetti.Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 liraya yükseldiğini belirterek, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığını açıkladı. Bakan Selçuk, 535 bin 805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544 liraya çıkardık" dedi."Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik nedenlerle kurum bakımına bırakılmaması için önce aileleri ve yakınlarının yanında kalmasını destekliyoruz" diyen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu kapsamda aylık 144 bin çocuğumuz için 155 milyon lira Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.