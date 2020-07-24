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Türk Reasürans’a geçti

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
DASK Türk Reasürans’a geçti
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) işletmesi Eureko Sigorta'dan Türk Reasürans'a geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan DASK'ın teknik işleticilik devrinin basın toplantısında konuşan Genel Müdür Selva Eren, "DASK'ın kuruluşundan bu yana elde ettiği başarıyı ve halkımızın bu kuruma olan güvenini daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmeye hazırız. Bunlardan ilki olan Katastrofik Risk Modelleme Platformu, dünya sigorta ve reasürans sektörüne de hizmet verecek nitelikte global bir yazılım olarak tasarlandı. Bir diğer projemiz de Olağanüstü Deprem Hasar Yönetimi üzerine. Deprem Öncesi Hasar Önleyici ve Azaltıcı tedbirleri hayata geçirirken, DASK poliçesi bulunmayan konut kalmaması için çalışacağız" dedi.
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DASK Türk Reasürans’a geçti
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