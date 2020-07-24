Konut kredileri faiz oranları ne kadar oldu? Son dakika gelişmesi: 12 ay geri ödemesiz kredi kalktı mı? Yeni faiz oranı...

Kamu bankaları, ikinci el konut piyasasını doğrudan ilgilendiren bir düzenlemeye imza attı. Son dakika haberine göre; Bakan Albayrak tarafından duyurulup 2 Haziran'da uygulamaya konulan konut kredisi destek paketinin içeriğinde birtakım değişikliklere gidildi. Yapılan düzenleme ile birlikte yeni evlere olan talebin artması ve daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Kamu bankaları kredi koşullarını ikinci el konutlar için yeniledi. Faiz oranı 0.74'ten 0.79 çıktı, azami 180 ay vade 120 aya çekildi. Kredide birinci el konutlar avantajlı hale geldi.

İşte detaylar;