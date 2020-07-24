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Türkiye- Anlaşması imzalandı

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Türkiye-İspanya JETCO Anlaşması imzalandı
Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye-İspanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin 1.5 asırdır mükemmel şekilde devam ettiğini söyledi. Türkiye ve İspanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ivmelendirerek devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Pekcan, İspanya'nın da çalışma ve oturma izni gibi konularda yatırımcılara destek vermesi gerektiğine dikkat çekti. Bakan Pekcan, paylaşılan ürün listeleri konularında ticareti artıracaklarını da belirtti. İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Illera da iki ülkenin sağlık ve turizm alanında iş birliği yapabileceğine işaret ederek, "Turizmde ürün ve müşteri çalışmaları yapabiliriz. Ticaret ve yatırım alanlarını geliştirebiliriz. Salgın ekonomilerimizi çok etkiledi. Dolayısıyla uluslaararası ticaret projeleri çok önemli olacak, salgın sonrası ekonomik canlanmada kilit olacak" dedi. ANKARA
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Türkiye-İspanya JETCO Anlaşması imzalandı
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