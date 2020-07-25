Çiftçi kadınlar kırsalda engel tanımadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ifadesiyle "kadınlar tarımsal üretimin adeta teminatı" oldu. Son 14 yılda eğitim programlarına katılan kadın çiftçi sayısı 2.5 milyona ulaştı. Türkiye İş Kurumu'nun KOSGEB işbirliği ile binlerce kadın çiftçi hem girişimcilik hem de 25 özel proje ile tarımsal üretim eğitimi alarak hayallerini gerçeğe dönüştürdü, hem cinslerine de istihdam yarattı. Kırsal kalkınma ve genç çiftçi projelerini destekleme programı kapsında kadınlara pozitif ayırımcılık yapılırken, 6.1 milyar liralık hibe desteği sağlandı. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı kapsamında da 2 bin 600 kadın yararlanıcıyla 1.2 milyar liranın üzerinde hibe sözleşmesi imzalandı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projelerde kadın ve genç çiftçilere pozitif ayırımcılık yapıldığını belirterek, "Kırsal Kalkınma programı kapsamında ödenen hibenin yüzde 20'si, toplam proje sayısının yüzde 17'si kadın yatırımcılarımıza ait. Programın birinci döneminde bin 79 kadın faydalanıcıya 499 milyon, ikinci ayağında bin 502 kadın faydalanıcıyla 798 milyon lira hibe sözleşmesi imzalandı. 5.292 kadın çiftçimiz girişimcilik eğitimi aldı. İlaveden özel projelerde 1.679 kadın çiftçi eğitim aldı" dedi.GENÇ Çiftçi Desteklenmesi Programı'nın yüzde 60'ından fazlası kadın çiftçilerden oluştu. Programdan yararlanan kadın çiftçi sayısı 40 bine, sağlanan destek de 2 milyar liraya yaklaştı. Hazine arazilerinin kiralanmasında da kadın ve genç girişimcilere öncelik veriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kiraya verilen hazine arazilerinin ihalelerinin yaklaşık yüzde 30'unu kadın, yüzde 47'sini ise genç girişimciler kazandı.Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında, 10 kalemde 358 milyon 204 bin TL çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.