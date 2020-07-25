THY sağlık çalışanları kampanyasını uzattı

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik indirimli seyahat kampanyasını bir ay daha uzattığını duyurdu. Dünyanın dört bir yanında görevli sağlık çalışanlarının THY'nin internet sayfası ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat fırsatı sunan kampanya sürüyor. Kampanyaya, 8 Haziran'dan bu yana 155 bin sağlık çalışanı kaydolurken bunların yüzde 69'unun Türkiye'den, yüzde 31'inin ise yurtdışından olduğu öğrenildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları için düzenlediğimiz yüzde 40 indirim kampanyamız dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı. Yüksek talep gören kampanyamızın son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler" ifadelerini kulandı.