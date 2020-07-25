Türkiye'nin en yükseği dünyanın üçüncüsü olacak: Son 55 metre kaldı!

Dökülen gövde beton miktarı ise 3 Milyon 322 bin metreküp seviyeye ulaştı. Yusufeli Barajı temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Ülkemizin birinci, Dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl' olarak ifade edildi.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.