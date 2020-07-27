Son Dakika: Emekli kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, hesaplara yattı mı? Kurban bayramı emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi

Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl iki dini bayram öncesinde milyonlarca emekliye ikramiye ödemeleri yapılıyor. Kurban Bayramı öncesi verilecek olan ikramiye ile ilgili son dakika araştırmaları gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuş ve ikramiyelerin Temmuz ayı içerisinde hesaplara yatacağını belirtmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.
İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
Emekli aylıkları, tahsis numarası son rakamına göre yatacak. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17'sinde, son rakamı 7 olanlara 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olan 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, sonra rakamı 4 olanra 24'ünde, son rakamı 2 olanlar 25'inde ve son rakamı 0 olan 26'sında maaşlarını alabilecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?
Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24'ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28'inde maaşları alabilecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ KAÇ PARA?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.