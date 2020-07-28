Son dakika! Emekliye 386 TL zam! Her ay yüzde 8-10 ek ödeme talebi

Milyonlarca emekli Temmuz ayında ilk kez hem zamlı maaş hem de bayram ikramiyesini aldı. Emekli vatandaşlar; senede iki kere ikramiye, 3 senede bir banka promosyonu ve her ay ek ödeme almaktadır. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olurken; emekli vatandaşlar, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirtiyor, yükseltilmesini talep ediyor.