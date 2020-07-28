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Son dakika! Emekliye 386 TL zam! Her ay yüzde 8-10 ek ödeme talebi

Milyonlarca emekli vatandaş bu ay hem zamlı maaşlarını aldı hem de Kurban Bayramı ikramiyelerini aldı. Diğer yandan emeklilere verilen her ay ek ödemelerle ilgili bir talep geldi. Ek ödemelerde artış talep eden Türkiye Emekliler Derneği (), maaşın yüzde 4'ü yerine yüzde 8-10 arası olmasını talep etti. TÜED'in bu talebi hayata geçirilirse emekli maaşlarında ne kadar artış yaşanacak? İşte son dakika emekli maaşlarıyla ilgili gelişmeler

Giriş Tarihi: 28.7.2020 11:05 Son Güncelleme: 28.7.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika! Emekliye 386 TL zam! Her ay yüzde 8-10 ek ödeme talebi

Milyonlarca emekli Temmuz ayında ilk kez hem zamlı maaş hem de bayram ikramiyesini aldı. Emekli vatandaşlar; senede iki kere ikramiye, 3 senede bir banka promosyonu ve her ay ek ödeme almaktadır. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olurken; emekli vatandaşlar, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirtiyor, yükseltilmesini talep ediyor.

Son dakika! Emekliye 386 TL zam! Her ay yüzde 8-10 ek ödeme talebi

EN YÜKSEK 637 TL

Takvim'in haberine göre, Türkiye Emekliler Derneği (), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.

Son dakika! Emekliye 386 TL zam! Her ay yüzde 8-10 ek ödeme talebi

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

Son dakika! Emekliye 386 TL zam! Her ay yüzde 8-10 ek ödeme talebi

TALEP HAYATA GEÇERSE EK ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye, 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.

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Son dakika! Emekliye 386 TL zam! Her ay yüzde 8-10 ek ödeme talebi
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