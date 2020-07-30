Arsa ve evlere TOGG dopingi: Fiyatlar 10 kat arttı!

'TALİH KUŞU KONDU'



Köy sakini Mustafa Şahin, "Fabrikanın burada yapılacağının duyurulması üzerine ev ve arsa fiyatları baya uçtu. Metrekare fiyatları bin liraya çıktı. Bu bizim için talih kuşu. Gençali'yi dünya tanıdı. Mahallemizdeki ev ve arsalara talep var. Ancak bin liradan satarsak pişman olur muyuz, ileride daha da değerlenirse diye düşünüyoruz. Alacak kişi de satacak kişi de tereddütlü. Köyün manzarası deniz, orman ve yerli otomobilin üretileceği fabrika" dedi.