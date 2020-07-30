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ve evlere dopingi: Fiyatlar 10 kat arttı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alana komşu olan kırsal Gençali Mahallesi’nde ev ve fiyatlarının 10 katına kadar çıktığı belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 14:49 Son Güncelleme: 30.7.2020 14:53 ABONE OL
Arsa ve evlere TOGG dopingi: Fiyatlar 10 kat arttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hara Bölgesi'nde bulunan TSK'ya ait arazide, 18 Temmuz'da atıldı.

Arsa ve evlere TOGG dopingi: Fiyatlar 10 kat arttı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar lira olacağı belirtildi.

Arsa ve evlere TOGG dopingi: Fiyatlar 10 kat arttı!

Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikada 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Fabrikanın kurulacağı alana komşu olan kırsal Gençali Mahallesi'nde ev ve fiyatlarının 10 kat arttığı ifade edildi.

Arsa ve evlere TOGG dopingi: Fiyatlar 10 kat arttı!

'TALİH KUŞU KONDU'

Köy sakini Mustafa Şahin, "Fabrikanın burada yapılacağının duyurulması üzerine ev ve fiyatları baya uçtu. Metrekare fiyatları bin liraya çıktı. Bu bizim için talih kuşu. Gençali'yi dünya tanıdı. Mahallemizdeki ev ve arsalara talep var. Ancak bin liradan satarsak pişman olur muyuz, ileride daha da değerlenirse diye düşünüyoruz. Alacak kişi de satacak kişi de tereddütlü. Köyün manzarası deniz, orman ve yerli otomobilin üretileceği fabrika" dedi.

Arsa ve evlere TOGG dopingi: Fiyatlar 10 kat arttı!

'TARLAMI ESKİDEN SATTIM PİŞMANIM'

Fabrikanın Gemlik'teki işsizlik oranını düşüreceğini belirten Erol Yılmaz, "Gençlere iş sahası açılmış olacak. Para çeker gider ama toprak her zaman için iyidir. Ben eskiden arsamı sattım pişman oldum" diye konuştu.

Arsa ve evlere TOGG dopingi: Fiyatlar 10 kat arttı!

'KÖYÜMÜZ OTOMOBİL FABRİKASI MANZARALI'

Fabrikanın mahallelerine kurulmasından dolayı sevinçli olduklarını belirten Kadir Hamamcı, "Çok güzel bir umudumuz var. Ev ve arsalarımızın değerlenmesi, köyümüzün güzelleşmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Köyümüz yüksekte olduğu için fabrikayı karşıdan görmek mümkün" diye konuştu.

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Arsa ve evlere TOGG dopingi: Fiyatlar 10 kat arttı!
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