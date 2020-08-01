Enerjide ‘yeşil tarife’ dönemi

Türkiye yeşil enerji alanında devrim niteliğinde bir adım atıyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife geliyor. Elektrik tüketicileri ağustos itibarıyla isterlerse 'Yeşil Enerji' tarifesine geçebilecek.Yeşil Tarife olarak da bilinen YETA'ya ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün itibarıyla başlayan uygulamanın çevre ve doğa temelli bir sosyal sorumluluk özelliği taşıdığını vurguladı. Bakan Dönmez, "Diğer taraftan YETA sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak. Devlet olarak yaptığımız yasal düzenlemeler, teşvikler ve sağlanan avantajlara şimdi de vatandaşlarımızın tercihleriyle ortaya çıkacak sivil teşvik eklenecek. Enerjimizi vatandaşlarımızın tercihleri yenileyecek" diye konuştu.Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücünü 2020'nin ilk altı ayında yaklaşık yüzde 46 seviyesine yükseldiğini hatırlatan Dönmez, "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir anlayışıyla yatırım ve teşviklerimizi sürdüreceğiz. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliğiyle yeşil enerjide yeni bir dönemi başlatıyoruz. Başlayacak olan Yeşil Tarife ile yenilenebilir enerjide büyük dönüşüme yeşil ışık yakmış olacağız. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız kendi kullanacakları elektriğin kaynağını belirleme imkânına kavuşacak" ifadelerini kullandı.Vatandaşların yeşil tarifeye nasıl geçeceğine ilişkin de bilgi veren Dönmez, "Yazılı olarak ilgili tedarik şirketine başvuruda bulunularak yeşil tarifeye geçilebilecek. Talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki faturayı takip eden ilk fatura döneminde de yeni tarifelerini kullanmaya başlayabilecekler. Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki kere yeşil tarife talebinde bulunabilecek" dedi.Milli Enerji ve Maden Politikasıyla yerli ve yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atan Türkiye, 2020 yılının ilk 6 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini yüzde 65'in üzerine çıkarırken, sadece yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini ise yüzde 50'lere kadar yükseltmişti.Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin daha önce atılan adımları da değerlendirerek, "YEKA modeliyle büyük ölçekli, Mini YEKA ve lisanssız santrallerle de orta ve küçük ölçekli yatırımcıları yenilenebilir enerji yatırımlarında sürecin aktörleri haline getirdik. Dengeyi tüketici tarafına da yansıtmak için bu tarifeyi devreye alıyoruz" dedi.