Son dakika: Elektrikte devrim niteliğinde adım! Özel tarife geliyor

Yeşil Tarife olarak da bilinen YETA'ya ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün itibarıyla başlayan uygulamanın çevre ve doğa temelli bir sosyal sorumluluk özelliği taşıdığını vurguladı. Bakan Dönmez, "Diğer taraftan YETA sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak. Devlet olarak yaptığımız yasal düzenlemeler, teşvikler ve sağlanan avantajlara şimdi de vatandaşlarımızın tercihleriyle ortaya çıkacak sivil teşvik eklenecek. Enerjimizi vatandaşlarımızın tercihleri yenileyecek" diye konuştu.



