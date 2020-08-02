Aramco’yu geçen Apple en değerli şirket

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın piyasa değeri 1.8 trilyon doları aşarak Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu geride bıraktı. Böylece Apple, beklenenden iyi gelen kâr rakamlarının ardından dünyanın en değerli şirketi oldu. Apple hisseleri cuma günkü işlemlerde yüzde 10 yükselerek günü 1 trilyon 817 milyar dolarlık rekor piyasa değeriyle tamamladı. Şirket, S.Arabistan'ın aralıkta Riyad'da işlem görmeye başlayan ulusal petrol şirketinin değerini (1.76 trilyon dolar) ilk kez geçti. Aramco'nun ikinci çeyrek geliri, bir önceki yıl kaydedilen 76 milyar dolardan 37 milyar dolara geriledi. Bu, Apple'ın son çeyreklik rakamlara göre teknoloji şirketinin satış gelirinin 59.7 milyar dolar altında.