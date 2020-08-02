Aselsan üretecek! Tamamen yerli ve milli! Yeni kimlik kartlarında kullanılacak...

Bu sayede yeni nesil akıllı TC kimlik kartlarının daha kapsamlı bir şekilde kullanılabilmesi, elektronik ortamda daha hızlı ve güvenli bir şekilde kimlik doğrulaması yapılması ve 'Güvenli Türkiye' vizyonuna bir adım daha yaklaşılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında biyometrik veri doğrulaması ve geçiş kontrolü uygulamaları Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Üretilen yerli cihazlar ve kurulan altyapı sayesinde biyometrik veriye çok hızlı bir şekilde ulaşılabilecek. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kimlik kullanımının yaygın olduğu kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözümler yerli ve milli teknolojiyle karşılanır hale gelecek.