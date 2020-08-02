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Bakan Albayrak açıkladı: Esnaf çifte bayram yaptı!

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın Arefe Günü açıkladığı vergi indirim kararının pozitif yankıları çığ gibi büyüyor. Perakendeden turizme yolcu taşımacılığından eğlence alanlarına kadar pek çok sektör koluna rahat bir nefes aldıran vergi indirimleri, hem zorda olan esnafa nefes olacak hem de ciroları artıracak.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 10:13 Son Güncelleme: 2.8.2020 10:21 ABONE OL
Bakan Albayrak açıkladı: Esnaf çifte bayram yaptı!

Hazine ve Maliye Bakanı , bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu bildirerek, pek çok faaliyet ve hizmette uygulanacak vergi indirimlerini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıkladığı bu indirim haberi esnaflar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Bakan Albayrak açıkladı: Esnaf çifte bayram yaptı!

"SEKTÖRÜMÜZ TARAFINDAN BAYRAM KUTLAMASI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, salgın nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen otobüs firmalarına, KDV indiriminin can suyu olacağını söyledi. Yıldırım, salgın nedeniyle yolcu taşımacılığı faaliyetinin yüzde 98 durduğunu belirterek, "Sektörümüz tarafından bayram kutlaması olarak değerlendirilen bu destek için Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Albayrak açıkladı: Esnaf çifte bayram yaptı!

"SAĞLANAN DESTEKLER ÇOK YARARLI OLACAK"

KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de konaklama hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "Sağlanan destekler çok yararlı olacak ancak turizmde yapılan satışlar genellikle uzun vadeli olduğu için desteklerin uzun süreli olması ve devamı çok önemli" diye konuştu.

Bakan Albayrak açıkladı: Esnaf çifte bayram yaptı!

"ESNAFA BAYRAM MÜJDESİ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise işyeri kiralarında stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesini "esnafa bayram müjdesi" olarak nitelendirerek, "Esnafımızın başkasının kazancı üzerinden ödemek zorunda olduğu vergi böylelikle yarı yarıya düşürüldü" dedi.

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Bakan Albayrak açıkladı: Esnaf çifte bayram yaptı!
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