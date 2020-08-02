Dünyada çok az tesiste üretiliyor: İlk yerli 'ingot' ile milli üretim başlıyor!

YERLİ VE MİLLİ BİR HİKAYE



Taşkın, 2017'de milli ve yerli enerji politikasının güçlü bir şekilde hayata geçirildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli ve yerli enerji için büyük bir atılım başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından YEKA GES 1 ihalesi düzenlendi. 1000 MW kurulu güç ile Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin Konya Karapınar'a kurulması için düğmeye basıldı. Ancak şartnamede çok kritik bir kural vardı. Şartnameye göre güneş paneli hücre üretiminin yerli olması gerekiyordu. O güne kadar Türkiye, 4 aşamadan oluşan güneş paneli üretiminin sadece 4. aşamasını yapabiliyordu. Bu ise montajdan öteye gidememek demekti. İşte bu fabrikanın kuruluş hikayesi bu ihaleye dayanmaktadır" dedi.



4 AŞAMA TEK ÇATI ALTINDA



Taşkın, ihale alındıktan sonra Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne tamamen yerli üretim yapılacak aynı zamanda da ileri teknolojiye sahip fabrikanın kurulma aşamasına geçildiğini söyledi. Taşkın şöyle devam etti: "Fabrikanın temeli 3 yıl önce atıldığında güneş hücre paneli üretimi için gerekli 4 aşamanın da tek çatı altında toplanmasına karar verildi. Bir başka ifadeyle panel üretiminin en zor kısmı olarak kabul edilen ingot, wafer, hücre ve panel üretimi tek çatı altında toplanacaktı. Teknik olarak baktığımızda ileri teknoloji ürünü, maliyeti ve zorluğu yüzünden dünyada ingot denilen 4-5 metre uzunluğundaki cam kütük dünyada çok az yerde üretilebiliyor. Biz ingot'u da Türkiye'de üretme kararı verdik ve büyük yatırım yaptık. Kurban Bayram'ında ilk yerli ingot üretimini de gerçekleştirdik. Ayrıca yine çok özel teknoloji olan, ingot'u mikron düzeyinde dilimleyen ve wafer adı verilen fabrikayı da kurduk. Bu wafer'ler ise hücre fabrikasında ileri teknolojik ürüne dönüştürülüyor. Son aşamada ise hücreler birleştirilerek panel haline getiriliyor."

Bu ay bu 4 fabrikanın da üretime geçeceğini dile getiren Taşkın, "Fabrikamızın açılışını ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapacak" diye konuştu.