Doğalgaz tasarrufu yapmak isteyenler dikkat: Faturayı yüzde 50 düşürebilirsiniz!

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre ısı yalıtımı hem aile hem de ülke ekonomisi için oldukça önemli. Ne var ki ülkemizde 5.4 milyon konutun yalıtım ihtiyacı sürüyor.

Türkiye'nin enerji ihtiyacımızın yüzde 74'ünün ithal edildiğini belirten Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gökçe, "Türkiye'nin 2019 yılı enerji ithalatı 41 milyar dolarıın üzerinde. Enerjinin en fazla tüketildiği alanların başında binalar geliyor. Binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ise ısıtma-soğutma için harcanıyor. Isı yalıtımı uygulamasının bulunmadığı binalarda kullanılan enerjinin yaklaşık yarısı israf oluyor. Yeni inşa edilecek tüm binaların çatı, duvar, döşemelerinde Avrupa standartlarına uygun CE işaretli ürünlerle ısı yalıtımı yaptırır ve pencerelerinde kaplamalı yalıtım camı üniteleri kullanırsak ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltmamız mümkün. Türkiye'de sadece binaların enerji verimli hale getirilmesiyle her yıl 9 milyar dolar tasarruf elde ederek ekonomimize önemli ölçüde katkıda bulunabiliriz" diyor.