Fazla mesai nasıl hesaplanır? Fazla mesai hesaplama 2020

Fazla mesai ücreti hesaplama son zamanlarda arama motoru üzerinden en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Bir işçinin haftalık çalışma süresi 45 saat olmakla birlikte, bu süre geçildiği takdir de, işveren işçiye ekstra mesai ödemekle yükümlüdür.

İş Kanununa göre bir işçi şartlar ne olursa olsun 11 saatten fazla çalıştırılamaz. İşçinin rızası olması dâhilinde bile 11 saatten fazla çalışması mümkün değildir. Haftalık çalışma süresinin 45 saat olmasından dolayı, bir hafta içinde 45 saatten fazla çalışılacak her saat ekstra mesaiye girecektir. Peki, bu ekstra mesai ne kadardır? Fazla mesai nasıl hesaplanır? İşte bu sorunun yanıtı…

FAZLA MESAİ NASIL HESAPLANIR?

Haftalık çalışma süresi 45 saat olan bir çalışan bu saati geçen her fazladan bir saat için ekstradan %50 zamlı ücret almalıdır.

Fazla çalışma, yani haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ücret %50 zamlı ödenmelidir.

Örneğin bir hafta 50 saat çalışmış olan işçinin fazla çalışma ücretini hesaplamak için önce kişinin saatlik ücretini bilmemiz gerekir. Kişinin aylık asgari ücretle çalıştığını varsayalım. Asgari ücret 2018 yılında 2.029,50 TL. Kişinin bir aylık kazancı olan asgari ücretin saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölmemiz gerekir.

Saatlik Ücret = 2.029,50 / 225 = 9,02 TL

Fazla Çalışma için ücretin %50 zamlı halini bulmamız gerekir. Bunun içinde 1,5 ile çarpıyoruz.

%50 Zamlı Ücret = 9,02 *1,5=13,53 TL

Fazla Çalışma Ücretini bulmak için 45 saatin üzerinde kalan saatleri %50 zamlı hesaplıyoruz.

50 – 45 = 5 saat

5 saat * 13,53 TL=67,65 TL fazla çalışma ücreti ödenecektir.