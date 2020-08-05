Emlakçılıkta yeni dönem! 31 Ağustos'a kadar...

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020 olarak duyurulmuştu. Yeni bir erteleme kararı çıkmadığı takdirde taşınmaz ticareti yetki belgesi resmi olarak yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek.

Buna göre emlak işletmelerinin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgelerini almaları gerekecek. Yetki belgesi olmayanlar ise emlakçılık yapamayacak.