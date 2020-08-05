Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 5 Ağustos gram altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Ekonomiyi yakından takip edenler altın fiyatlarında yaşanan son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Dolardaki ani yükseliş dolasıyla sarı metalin değeri giderek artıyor. Özellikle gram altın fiyatlarındaki alış ve satış fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor. En son gram altın 458,47 liradan işlem görmüştü. Peki Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşanan büyük olaylar ve son gelişmeler gram altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Hızlı iniş ve çıkış yaşayan gram altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı ise merak ediliyor.
İşte gram altın alış ve satış fiyatları ile canlı rakamlar…
ALIŞ: 458,75
SATIŞ: 458,88
5 Ağustos gram altın alış 458,75 lira iken, satış 458,88 liradan işlem görüyor.
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Gram Altın, 1 gram altın ile temsil edilen değer miktarıdır. Gram Altın, İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) tescilli markası olmakla birlikte, 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr olarak, 995 veya 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki, garantili işlenmemiş altın külçeleridir. Gram Altın'ın tasarlanması ve çeşitlendirilip üretilmesinin sebebi, para birimleri gibi ayrılarak kullanılmasının kullanımı kolaylaştırmasıdır.