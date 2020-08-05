Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 5 Ağustos gram altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?

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fiyatları ne kadar, kaç TL? 5 Ağustos satış fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarına ilişkin son gelişmeler yakından takip edilirken fiyatları ne kadar merak ediliyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar özellikle altın fiyatındaki alış ve satış bilgisiyle beraber canlı rakamlara ulaşmaya çalışıyor. Hem yatırım hem de düğünlerde hediye amacıyla alınan sarı metal gün geçtikçe değerleniyor. Peki Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 5.8.2020 12:14 Son Güncelleme: 5.8.2020 12:14 ABONE OL
Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ekonomiyi yakından takip edenler altın fiyatlarında yaşanan son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Dolardaki ani yükseliş dolasıyla sarı metalin değeri giderek artıyor. Özellikle fiyatlarındaki alış ve satış fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor. En son gram altın 458,47 liradan işlem görmüştü. Peki Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşanan büyük olaylar ve son gelişmeler gram altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Hızlı iniş ve çıkış yaşayan oldu sorusunun yanıtı ise merak ediliyor.

İşte gram altın alış ve satış fiyatları ile canlı rakamlar…

Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 458,75

SATIŞ: 458,88

5 Ağustos alış 458,75 lira iken, satış 458,88 liradan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NEDİR?

, 1 gram altın ile temsil edilen değer miktarıdır. Gram Altın, İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) tescilli markası olmakla birlikte, 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr olarak, 995 veya 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki, garantili işlenmemiş altın külçeleridir. Gram Altın'ın tasarlanması ve çeşitlendirilip üretilmesinin sebebi, para birimleri gibi ayrılarak kullanılmasının kullanımı kolaylaştırmasıdır.

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Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 5 Ağustos gram altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?
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