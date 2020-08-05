Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 5 Ağustos gram altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Ekonomiyi yakından takip edenler altın fiyatlarında yaşanan son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Dolardaki ani yükseliş dolasıyla sarı metalin değeri giderek artıyor. Özellikle gram altın fiyatlarındaki alış ve satış fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor. En son gram altın 458,47 liradan işlem görmüştü. Peki Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşanan büyük olaylar ve son gelişmeler gram altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Hızlı iniş ve çıkış yaşayan gram altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı ise merak ediliyor.

İşte gram altın alış ve satış fiyatları ile canlı rakamlar…