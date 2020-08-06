Gram altın bugün ne kadar? 6 Ağustos gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar…

Altın fiyatlarındaki ani iniş ve çıkışlar özellikle gram altın fiyatlarını etkiliyor. Canlı rakamlar ve uzman yorumları değerli metali ellerinde bulunduranlar için büyük önem taşıyor. Haftanın dördüncü günü yani 6 Ağustos Perşembe günü Gram altın alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Buna göre, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos 2020 gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar…
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş, altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme beklerken Beyrut'taki patlamanın etkisiyle altının psikolojik dirençleri kırdığını ifade ederek, "ABD ile İsviçre arasındaki psikolojik savaşın kazananı İsviçre oldu" dedi.