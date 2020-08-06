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Haberler Ekonomi Haberleri Gram altın bugün ne kadar? 6 Ağustos gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar…

bugün ne kadar? 6 Ağustos ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar…

Ekonomiye dair son gelişmeler yakından takip edilirken fiyatları gün içinde merak ediliyor. Yatırımını sarı metal üzerinden yapmak isteyenler gram alış ve satış fiyatlarına göre hareket ediyor. Covid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaşırken gramda nasibini aldı. Peki ? 6 Ağustos ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 10:03 ABONE OL
Gram altın bugün ne kadar? 6 Ağustos gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar…

Altın fiyatlarındaki ani iniş ve çıkışlar özellikle fiyatlarını etkiliyor. Canlı rakamlar ve uzman yorumları değerli metali ellerinde bulunduranlar için büyük önem taşıyor. Haftanın dördüncü günü yani 6 Ağustos Perşembe günü Gram altın alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Buna göre, , kaç TL? 6 Ağustos 2020 ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar…

GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 6 AĞUSTOS 2020

Haberimizin içerisinden gram altın fiyatları alış ve satış değerlerine ulaşabilir, canlı rakamları bakabilirsiniz.

Gram altın bugün ne kadar? 6 Ağustos gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar…

GRAM ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2020

ALIŞ: 466,64

SATIŞ: 466,86

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Gram altın bugün ne kadar? 6 Ağustos gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş, altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme beklerken Beyrut'taki patlamanın etkisiyle altının psikolojik dirençleri kırdığını ifade ederek, "ABD ile İsviçre arasındaki psikolojik savaşın kazananı İsviçre oldu" dedi.

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Gram altın bugün ne kadar? 6 Ağustos gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar…
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