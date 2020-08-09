SON DAKİKA: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi!

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: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi!

haberi: Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) tarafından devreye alınan Cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faizi paketi sonrası konuyla ilgili son dakika araştırmalar arttı. Kamu bankalarının hamlesi ile hem taşıt hem de otomobilde rekor seviyede kredi kullanılarak satışlarda adeta patlama yaşandı. Ev ve otomobil almak isteyen vatandaşlar halen kendileri açısından en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte '' ne kadar sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar için kamu ve özel bankaların güncel taşıt - konut - faiz oranlarını derledik. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 9.8.2020 07:19 Son Güncelleme: 9.8.2020 07:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Kamu bankaları (Ziraat, Halbank, Vakıfbank)'ın konut ve taşıt kredisindeki faiz indirimleri rekor getirdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı." açıklamasında bulunurken, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü.

Kamu bankalarının düşük faizli kredi faizi hamlesi ile ateşlenen sürecin ardından, vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'ihtiyaç - taşıt - faiz oranları ne kadar? yanıtının sorularını internet üzerinden sıkça araştırmaya başladı. Biz de güncel oranları haberimizde derledik. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
: 1.15
Konut kredisi: 0.87

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

: 1.21
: 1.15
: 0.87

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIBANK FAİZ ORANLARI

: 1.18
: 1.15
Sarıpanjur kampanyası: 0.99

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85
: 1.77
: 1.31
: 1.09

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

: 1.39
: 1.21
: 1.39

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 0.96
: 0.87
Ev kredisi: 0.87

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

: 0.88
: 1.16
: 1.1

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel : 1.87
: 1.04
: 1.04

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.09
Standart : 1.27
: 1.45

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SON DAKİKA: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi!
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