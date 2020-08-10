Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru alış satış fiyatı! 10 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL?

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro'yu yatırım amaçlı almak veya bozdurmak isteyenler güncel döviz kurlarına göz atmadan dövizcilerin yolunu tutmuyor. Geçtiğimiz haftanın son gününde düşüşe geçen dolar ve Euro fiyatı bugüne ise yükselişle başladı. Dolar kuru canlı alış ve satış fiyatında aşağıda yer alan tablo üzerinden göz atabilirsiniz. Peki, 10 Ağustos 2020 1 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?

10 AĞUSTOS DOLAR VE EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Geçen haftayı düşüşle kapatan dolar kuru, bu haftaya ise yükselişle başladı. Sabah saatlerinden itibaren güncel döviz kurlarını merak edenler son dakika gelişmelerini ise yakından takip ediyor. İşte güncel rakamlar;