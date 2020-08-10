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Son Dakika Haberi: ve kuru alış satış fiyatı! 10 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle döviz kurları ve son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan fiyatı, bu sabah saatlerinden itibaren ise yükseliş seyrinde devam ediyor. fiyatı ise dolar kuruna endeksli olarak artış gösteriyor. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar canlı ve güncel dolar kuru fiyatları tablosuna göz atmadan dövizcilerin yolunu tutmuyor. Peki, 10 Ağustos 2020 dolar alış ve satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:48 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru alış satış fiyatı! 10 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL?

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ve 'yu yatırım amaçlı almak veya bozdurmak isteyenler güncel döviz kurlarına göz atmadan dövizcilerin yolunu tutmuyor. Geçtiğimiz haftanın son gününde düşüşe geçen dolar ve Euro fiyatı bugüne ise yükselişle başladı. Dolar kuru canlı alış ve satış fiyatında aşağıda yer alan tablo üzerinden göz atabilirsiniz. Peki, 10 Ağustos 2020 1 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?

10 AĞUSTOS DOLAR VE EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Geçen haftayı düşüşle kapatan dolar kuru, bu haftaya ise yükselişle başladı. Sabah saatlerinden itibaren güncel döviz kurlarını merak edenler son dakika gelişmelerini ise yakından takip ediyor. İşte güncel rakamlar;

Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru alış satış fiyatı! 10 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak /TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 7,30 civarında hareket ediyor.

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

DOLAR ALIŞ: 7,3215

DOLAR SATIŞ: 7,3238

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Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru alış satış fiyatı! 10 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL?

EURO ALIŞ: 8,6132

EURO SATIŞ: 8,6405

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Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru alış satış fiyatı! 10 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL?

fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar gözlemlenmeye devam ediyor. Yatırımcısının anbean takip ettiği Euro bugün alış 8,5945 TL, Satış ise 8,6374 TL'den işlem görüyor.

CANLI RAKAMLAR

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Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru alış satış fiyatı! 10 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL?
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