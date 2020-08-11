Emlak Konut faiz oranlarını güncelledi

Pandemi döneminde duran piyasayı hareketlendirmek için elini taşın altına koyan Emlak Konut GYO, alınan önlemler çerçevesinde yaşanan normalleşme sürecine destek verdi. Kamu bankalarının geçtiğimiz hafta konut kredisi faizlerini sıfır ve ikinci elde yüzde 0.87'ye çıkarmasının ardından, Emlak Konut da faiz oranlarını güncelledi. Şirket, 1 milyon liraya kadar olan konutlar için faiz oranını yüzde 0.69'dan 0.89'a, 1 milyon ve üzeri konutlar için ise yüzde 0.74'ten 0.94'e çıkardı.Tüm konutlar için iki yıl taksit öteleme imkânı devam edecek. Vatandaş, Emlak Konut yüklenicilerinin projelerinden bugün konut aldığında ödemeye 24 ay sonra başlayacak. Kampanya kapsamında konut fiyatının yüzde 80'i için kredi kullandırılıyor. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat ödeniyor. Ayrıca yüzde 10 da indirim uygulaması da devam ediyor. 2 Haziran itibarıyla başlayan tarihi kampanyada 10.7 milyar lira değerinde 7 bin 900 bağımsız bölüm satıldı. Devam etmesi planlanan kampanya, geliştirilerek özel sektör firmaları tarafından da kullanılabilecek.TÜRK gayrimenkul sektörü, gücünü ve hareketliliğini salgına rağmen korumayı başardı. Ocak-haziran döneminde ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı salgına, sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat sınırlamasına rağmen 1 milyon 58 bin 448 adet olarak gerçekleşti. En yüksek gayrimenkul satışı 150 bin 699 adetle İstanbul'da olurken, İstanbul'u, 93 bin 511 adetle Ankara, 58 bin 852 adetle İzmir, 44 bin 939 adetle Antalya ve 40 bin 240 adetle Bursa takip etti. İlk yarıda 1 milyon 58 bini aşan gayrimenkul satış adedinin 624 bin 769'unu konut oluşturdu.GEÇTIĞİMİZ hafta kamu bankaları da avantajlı konut kredisi paketini sıfır ve ikinci el konutlar için güncelledi. İkinci el konutlarda yüzde 0.87'ye çıkarılan faiz oranı sıfır konutta da uygulanacak. Buna göre, 0.64 faiz oranı 500 bin liraya kadar olan konutlar için yüzde 0.87 olarak değişti. 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen bitti.