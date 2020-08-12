OYAK’tan yılın ikinci büyük birleşme hamlesi

HALKA açık beş çimento şirketini 'OYAK Çimento' çatısı altında konsolide eden OYAK'ın, son hamlesi enerji grubuna yönelik oldu. OYAK, TOTAL ve M Oil markalarını korurken, Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. altında bu markalara ait tüm operasyonları birleştirdi. Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG tesisleri ile İzmir Çiğli'deki madeni yağ fabrikasının yanı sıra, Türkiye genelinde 900'ün üzerinde istasyon TOTAL ve M Oil olmak üzere iki ayrı marka olarak faaliyetlerine devam edecek.