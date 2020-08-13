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: Ticaret Bakanı duyurdu! ile arasında önemli anlaşma

haberi: Ticaret Bakanı , " ile arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz." açıklamasında bulundu. Pekcan, imzalanan belge ile firmalar ve Libyalı işverenler arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanacağını belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 11:09 Son Güncelleme: 13.8.2020 11:51 ABONE OL
Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Türkiye ile Libya arasında önemli anlaşma

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

FİRMALARA ÇÖZÜM ÜRETECEK

Pekcan, "İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak. İmza altına alınan kılavuz metinle firmalar ve Libya işveren idare görüşmelerinin sonuçlanması adına engel kalmadığını değerlendiriyoruz." dedi.

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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Türkiye ile Libya arasında önemli anlaşma
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