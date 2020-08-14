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Malkara-’de yüzde 62.5 gerçekleşme

Malkara- kesiminde yüzde 62.5’lik fiziki gerçekleşme sağlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Köprü ile tasarrufumuz 567 milyon lirayı bulacak” dedi

ANKARA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Malkara-Çanakkale’de yüzde 62.5 gerçekleşme
Çalışmaları kesintisiz devam eden Kınalı-TekirdağÇanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin 88 km'si otoyol, 13 km'si bağlantı yolu olmak üzere 101 km uzunluğundaki MalkaraÇanakkale Kesimi'nde ve bu kesim kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yüzde 62.5'lik fiziksel gerçekleşme sağlandı.
Projenin tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' kapsamında, Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişiminin bir parçası olacağını ve Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Proje tamamlandığında ulusal ve uluslararası turizme de büyük katkılar sağlayacak. Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu'nun, İstanbul İzmir Otoyolu'na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak. Avrupa ülkeleri, Balkanlar, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de artacak" diye konuştu.

6 DAKİKAYA İNECEK
Karaismailoğlu, Köprü sayesinde feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresinin 6 dakikaya kadar ineceğini de vurgularken, "Proje aynı zamanda Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak; bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkân sunacak" şeklinde konuştu.

567 MİLYON LİRALIK TASARRUF
88 km otoyol, 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesi ile mevcut bölünmüş devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 km'lik kısalma sağlayacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin yapılması ile yıllık zamandan 465 milyon lira, akaryakıttan da 102 milyon olmak üzere toplamda 567 milyon liralık tasarruf sağlanacak" dedi.

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Malkara-Çanakkale’de yüzde 62.5 gerçekleşme
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