Malkara-Çanakkale’de yüzde 62.5 gerçekleşme

Çalışmalarıkesintisiz devameden Kınalı-TekirdağÇanakkale-SavaştepeOtoyolu Projesi'nin 88km'si otoyol, 13 km'sibağlantı yolu olmaküzere 101 km uzunluğundakiMalkaraÇanakkaleKesimi'ndeve bu kesim kapsamındayer alan 1915 ÇanakkaleKöprüsü'nde yüzde62.5'lik fiziksel gerçekleşmesağlandı.Projenin tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' kapsamında, Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişiminin bir parçası olacağını ve Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Proje tamamlandığında ulusal ve uluslararası turizme de büyük katkılar sağlayacak. Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu'nun, İstanbul İzmir Otoyolu'na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak. Avrupa ülkeleri, Balkanlar, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de artacak" diye konuştu.Karaismailoğlu, Köprü sayesinde feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresinin 6 dakikaya kadar ineceğini de vurgularken, "Proje aynı zamanda Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak; bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkân sunacak" şeklinde konuştu.km otoyol, 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesi ile mevcut bölünmüş devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 km'lik kısalma sağlayacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin yapılması ile yıllık zamandan 465 milyon lira, akaryakıttan da 102 milyon olmak üzere toplamda 567 milyon liralık tasarruf sağlanacak" dedi.