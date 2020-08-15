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! satışında '' nasıl çalışıyor? animasyon paylaştı!

haberi... satışıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Buna göre; Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanmasını ajanslar son dakika olarak duyurdu. Vatandaşlar sistemin nasıl çalıştığına dair araştırmalarını sıklaştırırken , noterlerde ikinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen 'nin nasıl çalıştığına ilişkin hazırlanan animasyon videosunu paylaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 15:00 Son Güncelleme: 15.8.2020 15:30 ABONE OL
SON DAKİKA! İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' nasıl çalışıyor? Adalet Bakanlığı animasyon paylaştı!

uygulamaları arasında 3 Şubat'ta yurt genelinde başlatılan Noterlik İşlemlerinde , Ticaret Bakanlığının, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmasıyla birlikte alım satımlarında zorunlu hale getirildi.

SON DAKİKA! İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' nasıl çalışıyor? Adalet Bakanlığı animasyon paylaştı!

Yönetmeliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenecek ve elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edilecek.

SON DAKİKA! İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' nasıl çalışıyor? Adalet Bakanlığı animasyon paylaştı!

Noterlik İşlemlerinde ile vatandaşlar birçok kazanım sağlıyor. Uygulamayla birlikte nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkıyor. Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcını hesabına geçemeyeceğinden alım-satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

SON DAKİKA! İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' nasıl çalışıyor? Adalet Bakanlığı animasyon paylaştı!

Uygulama kapsamında yine taraflar alım satım işleminin her aşamasında alıcı ve satıcı SMS ve elektronik posta ile bilgilendiriliyor. Yine uygulama kapsamında tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptal edilmesi durumunda alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esansında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkıyor. Yeni uygulama ile birlikte bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştiriliyor.

SON DAKİKA! İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' nasıl çalışıyor? Adalet Bakanlığı animasyon paylaştı!

, "Noterlerde satışlarında zorunlu hale getirilen nasıl çalışıyor?" notuyla Twitter hesabından paylaştığı animasyon videosunda sistemin nasıl çalıştığını anlattı.

İşte o video:

Noterlerde ikinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen güvenli ödeme sistemi nasıl çalışıyor? | Video

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SON DAKİKA! İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' nasıl çalışıyor? Adalet Bakanlığı animasyon paylaştı!
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