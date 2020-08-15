SON DAKİKA! İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' nasıl çalışıyor? Adalet Bakanlığı animasyon paylaştı!

Uygulama kapsamında yine taraflar alım satım işleminin her aşamasında alıcı ve satıcı SMS ve elektronik posta ile bilgilendiriliyor. Yine uygulama kapsamında tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptal edilmesi durumunda alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esansında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkıyor. Yeni uygulama ile birlikte bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştiriliyor.