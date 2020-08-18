Annelere yarım mesai tam maaş! Ödeme şartları nelerdir? İŞKUR'dan ödenek...

NE KADAR ÖDENİYOR?

2020 için asgari ücretin brüt miktarı 2.943 lira oldu. Günlük tutar ise 98.10 TL olarak belirlendi. Bir aylık yarım çalışma ödeneği ise 98.10 X 15 gün hesabıyla 1.471 lira 50 kuruş oluyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren bir anne damga vergisi hariç toplamda 2 bin 943 lira ödenek alacak. Bundan binde 7.59 oranında vergi kesildiğinde eline geçecek para ise 2 bin 920 lira 67 kuruş olacak. Hak sahibi ödemeyi nüfus cüzdanı ile herhangi bir PTT şubesinden alabiliyor