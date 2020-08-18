Son dakika haberi: Aracı olanlar dikkat! O parayı sigorta ödüyor

KAYBINIZ ÖDENİYOR

Birçok araç sahibi aracının tamiri sonrasında otomobilin yenilendiğini düşünüyor ama durum öyle değil. Aracınız değişen parçaları ya da yapılan boya sebebiyle daha düşük değerde satılıyor. Burada hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor. Sigorta şirketleri ekspertiz raporlarıyla durumu tespit ederek değer kaybını ödüyor.

Sigorta şirketleri bunu ödemeye yanaşmazlarsa, ya da zorluk çıkartırlarsa bu durumda 2 yıllık bir süre içinde dava açma hakkı bulunuyor. Burada değer kaybı parası karşı tarafın sigortasından karşılanıyor. Bu konuda Yargıtay kararları da bulunuyor. Yargıtay değer kaybını zarar kalemleri arasında saydığı için hukuken de bu hakkınız bulunuyor.