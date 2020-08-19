Ticaret Bakanlığı duyurdu: İkinci el cep telefonu ve tabletlerde garantili dönem başlıyor

Düzenleme ile ilgili görüş belirten Barış Can isimli vatandaş, "Telefon fiyatları gittikçe artıyor. O yüzden kaliteli telefonların ikinci el olanlarını garantisi olursa tercih ederim. Daha önce sıfır cihazları alırdım, bu düzenlemenin ardından daha ucuz olacağı için garantili ikinci el cep telefonlarını kullanmayı tercih ederim" diye konuştu.

