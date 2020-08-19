Yerlilik oranında % 68’lere ulaşabiliriz

Türkıye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, pandemi sürecinde adım adım ilerleme kaydettiklerini ve aracın üretileceği tesisin tedarikçilerini ekimde seçeceklerini söyledi. Yerli otomobilin 15 yıllık bir süreç olduğunu ve öncelikle projenin dış dünyadaki örneklerini incelediklerinin altını çizen Karakaş, SUV'dan sonra başka modellerinde pazara sunulacağını söyledi. Karakaş, "Yeni bir üründe fikri mülkiyet haklarının yüzde 100 bizde olması çok önemlidir. Çünkü fikri mülkiyet hakkına sahip olduğumuz zaman biz o ürünü istediğimiz oranda ticari anlamda rekabet edebileceğimiz tedarikçi seçimlerini özgürce ve bağımsız bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Biz yola çıktığımız andan itibaren milli ve yerliliğin dengeli bir şekilde götürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yerlilik oranı olarak hissedarlarımıza ve devletimize yüzde 51 yerlilik sözü verdik. Bu oranın az mı çok mu olduğunu ancak bu piyasada 50-60 yıldır bu işin içinde olan üreticilerin ulaşmış oldukları orana baktığımız zaman ortaya çıkar. Bu oranda yüzde 20-60'lar arasında değişiyor. 2-2.5 sene sonra yerlilikte yüzde 68'lere ulaşmak istiyoruz" dedi.Batarya ile ilgili de bilgi veren Karakaş, "İmalata başladığımız andan itibaren küresel boyutta bu konuda tecrübesi olan bir oyuncu ile batarya modüllerinin üretimi konusunda bir çalışmamız oldu. Bizim arabamız Türkiye'de üretilmiş bataryamızla çıkmış olacak. Planlamalarımızı yaparken ülkemizdeki bu işin regülasyonunu uygulayan kurumlarla görüşerek götürüyoruz. Üretime başladığımız sürece Türkiye'deki şarj alt yapısının da belli bir seviyeye geleceği ve kullanıcıları zor durumda bırakmayacağını seviyede yaygınlaşacağı konusunda hem fikiriz" diye konuştu. Karakaş, aracın entegrasyonunda kullanılacak yazılımın tamamen yerli olacağının altını çizdi.