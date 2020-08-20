Tedarikin yeni rotası Türkiye

Pandemi sürecini gerek sağlık gerekse de ekonomik anlamda en iyi yöneten ülkelerin başında yer alan Türkiye pozitif ayrışmaya başlıyor. Özellikle ara malı üretimi ve imalat sanayisinde ciddi hareketlilik söz konusu. Çin ve ABD'den Türkiye'ye yönelik ciddi bir talep kayması olduğunu söyleyen iş dünyası yeni dalgayı yakalamak için yatırımların da başladığını ifade ediyor. Rakamlar da bu verileri doğruluyor. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü Ocak-Temmuz döneminde 4.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 5 pay aldı. Bu dönemde en fazla ihracat 547 milyon dolar ile Almanya'ya gerçekleştirildi. Ayrıca sektör ihracatı temmuz ayında yüzde 6.5 arttı. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Birlik olarak ihracatımızın sekteye uğramaması adına farklı enstrümanlar geliştirdik ve hızlıca aksiyon aldık. 100 milyar dolar ticaret hedefimiz olan ABD'ye ihracatımızın temmuz ayında yüzde 13 artması ülkemiz ve sektörümüz adına son derece sevindirici bir gelişme" dedi.Ambalaj sektörü ise Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 414 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 11, değer olarak ise yüzde 4 arttı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Sektör olarak bu dönemde 883 milyon dolar dış ticaret fazlası vermek bizler adına mutluluk ve gurur kaynağı. Diğer yandan en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Avrupa bölgesinin olması başka bir olumlu gelişme" dedi. Ambalaj sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke 197 milyon 530 bin dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla İngiltere, Irak, İtalya, İsrail, Fransa, ABD, Hollanda, İspanya ve Belçika takip etti. Ambalaj türüne göre genel toplamlara bakıldığında plastik ambalajların yüzde 65'lik payla ilk sırada, ikinci sırada ise yüzde 22 ile kağıt/ karton ambalajların yer aldığı görüldü.Japon devi Hitachi'nin ülke müdürü Murat Yılmaz şirketin gelecek planlarını SABAH'a anlattı. Son dönemde milyar dolarlık şirket satın alımları ile adını duyuran Hitachi, Türkiye'de yeni iş kollarına yatırım yapmayı planlıyor. Şirket alımları veya Türk firmalarıyla iş ortaklıkları Hitachi'nin radarında. Murat Yılmaz, Asya'dan Türkiye'ye yatırımların artacağının altını çizdi. Türkiye dünyada yeni bir üretim üssü olarak öne çıkıyor. Ayrıca maliyet avantajı ile global arenada pozitif ayrışan Japon kredileri de Türk özel sektörü için yeni bir finansman penceresi olacak.Geçtiğimiz yılı 3 milyar dolar ihracatla kapatan Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü pandemi sürecinden 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkma eğilimine girdi. Nisan'da yüzde 51, Mayıs'ta ise yüzde 46'lık daralma yaşayan sektör Haziran'da yüzde 33'lük büyüme kaydetti. Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Nisan'da yüzde 51 daralma yaşayan sektörümüz Haziran'da yüzde 33 artış kaydetti. Firmalarımızın Ağustos siparişleri doldu. Dünyada Türkiye'ye ciddi bir yöneliş var. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.