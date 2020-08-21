Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi geliyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşüş...

Yaklaşık 15 gün önce gram altın fiyatının 510 TL bandına yükselmesi sonucu sert düşüş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde ile birlikte altın fiyatlarının daha da aşağıya inmesi bekleniyor. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Birikimin bir numaralı tercihi olan altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri, Kapalıçarşı'dan gelen güncel anlık değerlendirmeler özel olarak hazırladığımız haberimizde...

21 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alsa da özellikle son dönemde gram altına olan talep de bir hayli arttı. Gram altın bu sabah 458,10 TL'den alınırken 458,22 TL'den satılıyor.

SON DAKİKA: İŞTE GÜNCEL ANLIK ÇEYREK, YARIM, TAM, CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI...