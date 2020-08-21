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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geliyor! Gram ve fiyatları ne kadar oldu? Düşüş...

Ülkemizde son günlerde en çok merak edilen konuların başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde var. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları hakkındaki bilgileri üst üste geliyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında görülen yükseliş Çarşamba günü Başkan Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasından sonra inişe geçti. Hem dolar hem altının ONS fiyatı hem de gram ve fiyatlarında gözle görülür bir gerileme yaşandı. Haftanın son iş günü olan 21 Ağustos gram ve ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 21.8.2020 07:12 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi geliyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşüş...

Yaklaşık 15 gün önce fiyatının 510 TL bandına yükselmesi sonucu sert düşüş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde ile birlikte altın fiyatlarının daha da aşağıya inmesi bekleniyor. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Birikimin bir numaralı tercihi olan altın fiyatları hakkındaki bilgileri, Kapalıçarşı'dan gelen güncel anlık değerlendirmeler özel olarak hazırladığımız haberimizde...

21 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alsa da özellikle son dönemde gram altına olan talep de bir hayli arttı. Gram altın bu sabah 458,10 TL'den alınırken 458,22 TL'den satılıyor.

SON DAKİKA: İŞTE GÜNCEL ANLIK ÇEYREK, YARIM, TAM, CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI...

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi geliyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşüş...

konusu ülkemizde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın düğünlerin vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor. Bugün 743,10 TL'den alınan çeyrek altın 753,30 TL'den satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.481,70

SATIŞ: 1.508,50

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.926,80

SATIŞ: 2.984,90

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi geliyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşüş...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.033,00

SATIŞ: 3.079,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.052,50

SATIŞ: 3.127,40

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi geliyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşüş...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 413,86

SATIŞ: 429,87

ALTININ ONS FİYATI

ALIŞ: 1.950,76 $

SATIŞ: 1.951,23 $

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Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi geliyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşüş...
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