Son dakika haberi: Emlakçılıkta yeni dönem! 1 Eylül'de başlıyor...

Yetki belgesi için gereken belgelerle birlikte internet üzerinden Ticaret Bakanlığı'na başvuran ve kriterleri karşılayan işletmeler, belgeleri aldı. Geçerlilik süresi 5 yıl olan yetki belgesinin, işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılması gerekiyor.

- "Mesleki yeterlilik belgesi tek başına yeterli olmayacak"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden yapılan başvurular neticesinde Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'nin alındığını söyledi.

Burada söz konusu belgenin alınması için bazı şartlar gerektiğini dile getiren Aşa, daha önce bu alanda herhangi bir kurs almamış emlakçılardan mesleki yeterlilik belgesi istendiğini bildirdi.

Aşa, "Bazı emlakçılar bu belgenin yeterli olduğunu düşünüyor ancak mesleki yeterlilik belgesi emlakçılık yapmak için tek başına yeterli olmuyor. Bu kriter, yeterlilik belgesi alabilmek için şartlardan bir tanesi." dedi.