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haberi: 'ndan ödeme hizmetlerinde kolaylık! dönemi başlıyor...

haberi: ödeme hizmetlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Merkez Bankası'nın 'de yayımlanan Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik'e göre, ödeme hizmeti kapsamına giren ve kullanılarak yapılan her ödeme işleminde, TR Karekod kullanılacak. Karekodla ödeme imkanı sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcıları, kullanılan karekodları ve ilgili altyapılarını en geç 31 Aralık 2021'e kadar yönetmelikle uyumlu hale getirecek. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 10:28 Son Güncelleme: 21.8.2020 10:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan ödeme hizmetlerinde kolaylık! Karekod dönemi başlıyor...

haberi: Türkiye Cumhuriyet 'nca hazırlanan Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ödeme hizmeti kapsamına giren ve kullanılarak yapılan ödeme işlemlerini kapsayan yönetmelik, 4 bölümden oluşuyor.

Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan ödeme hizmetlerinde kolaylık! Karekod dönemi başlıyor...

TR KAREKOD KULLANILACAK

Yönetmeliğin ilk bölümünde amaç, kapsam, dayanak ve tanımlara yer verilirken, diğer bölüm başlıkları altında sırasıyla "TR ve Karekod Yönlendirme Sistemi", "TR Karekod işlemlerinde ödeme hizmeti sağlayıcısı ile işletmelerin sorumlulukları" ve "Yabancılık unsuru içeren işlemler ve geçici hükümler" ele alınıyor.

Yönetmeliğe göre, ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan her ödeme işleminde, TR Karekod kullanılacak.

Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan ödeme hizmetlerinde kolaylık! Karekod dönemi başlıyor...

TCMB, TR kullanılarak gerçekleştirilebilecek ödeme işlemlerine üst sınır getirebilecek. TCMB ayrıca, ödeme hizmeti sağlayıcıları, TR Karekod işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem işleticileri, iş yerleri, dış hizmet sağlayıcıları gibi faaliyetleri karekod ile ödeme yapılmasıyla ilgili taraflardan gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve ihtiyaç halinde yerinde inceleme yapmaya yetkili olacak.

Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan ödeme hizmetlerinde kolaylık! Karekod dönemi başlıyor...

BKM TARAFINDAN BELİRLENECEK

TR , karekod üretici koduna sahip ödeme hizmeti sağlayıcısı ve TCMB tarafından uygun görülen ödeme sistemi işleticisi tarafından üretilecek.

Öte yandan karekod üretici kodu, ödeme hizmeti sağlayıcısının ve TCMB tarafından uygun görülen ödeme sistemi işleticisinin talebi üzerine Bankalararası Kart Merkezi tarafından belirlenecek ve internet sitesinde oluşturulacak listede duyurulacak.

Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan ödeme hizmetlerinde kolaylık! Karekod dönemi başlıyor...

Ödeme hizmeti sağlayıcısı da TR kullanarak gerçekleştirilmesini sağlayacağı ödeme hizmetleriyle ilgili teknik dokümana uygun bir şekilde karekod oluşturulmasını sağlamakla ve TR Karekodla yapılacak ödemelerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.

Yönetmelikte yer alan geçiş hükümleri kapsamında, karekodla ödeme imkanı sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcıları, kullanılan karekodları ve ilgili altyapılarını en geç 31 Aralık 2021'e kadar söz konusu yönetmelikle uyumlu hale getirecek. TCMB bu süreyi 1 yılı geçmeyecek şekilde uzatabilecek.

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Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan ödeme hizmetlerinde kolaylık! Karekod dönemi başlıyor...
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