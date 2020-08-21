Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan ödeme hizmetlerinde kolaylık! Karekod dönemi başlıyor...

TR KAREKOD KULLANILACAK

Yönetmeliğin ilk bölümünde amaç, kapsam, dayanak ve tanımlara yer verilirken, diğer bölüm başlıkları altında sırasıyla "TR Karekod ve Karekod Yönlendirme Sistemi", "TR Karekod işlemlerinde ödeme hizmeti sağlayıcısı ile işletmelerin sorumlulukları" ve "Yabancılık unsuru içeren işlemler ve geçici hükümler" ele alınıyor.

Yönetmeliğe göre, ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan her ödeme işleminde, TR Karekod kullanılacak.