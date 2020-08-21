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Son dakika! O faturalar ertelenecek! 'de yayımlandı

Gelen son dakika bilgisine göre ve 'da depremde zarar gören hane halkının faturaları hakkında gelişme yaşandı. Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarının 3 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı. Yayımlanan kararın detayları da belli oldu. Karara göre, nedeniyle iş yeri veya konutu yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen tüketicileri kapsıyor.

AA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 09:06 Son Güncelleme: 21.8.2020 09:07 ABONE OL
Son dakika! O faturalar ertelenecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

ELAZIĞ VE MALATYA'DAKİ DEPREMDE ZARAR GÖREN HANE HALKINA FATURA ERTELEMESİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 24 Ocak'ta ve 'da meydana gelen depremin hane halkı ve küçük esnafın üzerindeki etkilerini azaltmak için alındı.

Son dakika! O faturalar ertelenecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

Karara göre, depremde zarar görenlerin, 2020 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı dönemlerine ilişkin tüketim faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenecek. Karar, deprem nedeniyle iş yeri veya konutu yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen tüketicileri kapsıyor.

Son dakika! O faturalar ertelenecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekli " ve 'da Yaşanan Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertlenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayısı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un ek 13'üncü maddesi gereğince verildi.

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Son dakika! O faturalar ertelenecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
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