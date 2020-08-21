Son dakika! O faturalar ertelenecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

ELAZIĞ VE MALATYA'DAKİ DEPREMDE ZARAR GÖREN HANE HALKINA FATURA ERTELEMESİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin hane halkı ve küçük esnafın üzerindeki etkilerini azaltmak için alındı.