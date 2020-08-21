Virüsle mücadeleye 16 projeyle adım atıldı

BIO Startup CoronaSprint Projesi kapsamında 16 girişim, tanımlanan 11 ihtiyaç alanına yönelik çözümler hazırladı. İki ay gibi kısa bir sürede tamamlanan projenin ardından, girişimler tarafından Kovid-19 ile mücadele sürecine destek için hazırlanan 16 projenin küresel ve yerel işbirlikleriyle hayata geçirilmesi planlanıyor.İstanbul Kalkınma Ajansı "Kovid- 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında desteklenen ve startuplar'ın Kovid-19'a ilişkin yaşanan sorunlara yönelik çözüm üretmesini hedefleyen BIOStartup CoronaSprint Projesi iki ay aralıksız süren bir maratonun ardından tamamlandı.Proje 36 araştırmacı ilaç şirketini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) ortaklığında ve ReDis Innovation işbirliğinde yürütülüyor. Projelerde tespit edilen ihtiyaçların tek tek karşılanması için bir izleme ve takip mekanizması kuruldu.BIOStartup CoronaSprint Projesi tamamlanmış olsa bile yaratılan işbirliği ortamı sayesinde startupların desteklenmeye devam edileceğini belirten AIFD Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın, "İki ay gibi kısa bir sürede aralıksız çalışarak Kovid-19'a ilişkin önceliklendirilmiş sorunlara çözüm üreten startuplarımızın çabalarını ayakta alkışlıyoruz. Toplamda 60'a yakın toplantı ile adeta bir maratonu geride bıraktık. Birbirinden değerli projelerde finansman, regülasyon, altyapı, sertifikasyon ve belgelendirme gibi konuların yanı sıra TÜSEB ve AIFD üyesi şirketlerle yapılması muhtemel işbirliklerini takip etmeye, birbirimizden öğrenmeye devam ediyoruz. BIOStartup Program mezun havuzunu kaynak olarak kullanan CoronaSprint Projesi de kendisini besleyen bir ekosisteme dönüştü. Amacımız bu ekosistemin devamlılığını sağlamak olacak" dedi.Teknoloji gelişimi, iş modeli değişikliği veya politikalarda yeniliklerin zaman alacağını belirten Aydın şunları söyledi: "Bu tip ihtiyaçları karşılamak için üyemiz olan ilaç firmaları, TÜSEB, projemizin tüm aşamalarında destek olan çok değerli mentorlerimiz, startuplar ve uzmanlarla sürekli iletişim içerisindeyiz. İnovasyon ve çözüm üretirken bütün ekosistemi göz önünde bulundurarak, farklı alanlardaki iletişimi ve etkinlikleri sürdürerek, farklı firmaları ve kurumları çözüm sürecine dahil ederek beklenmedik sorunların verimli bir şekilde çözülebilmesi üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz."