Fatih'in 'Müjde'si tarihi doğal gaz keşfi iş dünyasını heyecanlandırdı!

'8 YILLIK İHTİYACIMIZ'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye'nin yaklaşık 8 yıllık ihtiyacı. Bu da 80 ila 100 milyar dolarlık bir ekonomik değere işaret etmektedir. Türkiye yaklaşık 40 milyar dolarlık bir miktarı petrol ve doğal gaz ithalatı yapıyor. Seneye 18 milyar metreküplük Rusya ile olan gaz kontratı bitiyor. Bizim 2023-2025 kontratlarımızda elimizde büyük bir koz olarak bu rezerv artık masadadır ve biz bunun ekonomik yansımalarını yarından itibaren bile göreceğiz.